Elektroprivreda Srbije upozorila je danas građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije.

"EPS apeluje na građane da ne nasedaju na te poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Napominjemo da EPS ne šalje sms poruke o stanju duga", navodi se u saopštenju.

Prevara je blagovremeno prijavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal.

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