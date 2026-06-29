Simbolika i moralna pouka ove srpske slave, posebno je značajna za Javno komunalno preduzeće „Pogrebne usluge“ Beograd, koje će uprkos izazovima, kao i svih proteklih godina nastaviti da ispunjava zadatke postavljene od svog osnivača, na efikasan, human i dostojanstven način. VIDOVDAN je posvećen Svetom Vidu koji je u narodu zapamćen kao vidar, lekar. On je kasnije sačuvao samo jednu ulogu, lečenje vida (očiju), а uspomena na njegovo ime i datum praznovanja je sačuvana do danas. Na Vidovdan 28. juna, ožive sećanja na Kosovsku bitku koja se odigrala na taj dan 1389. godine. U znak sećanja na Kosovske žrtve, u narodu se zadržao običaj da se na taj dan ne peva, ne igra, ne veseli. Na Kosovu se verovalo da uoči Vidovdana u gluvo doba noći, sve reke u jednom trenutku poteku crveno kao krv čime se podsećalo na nebrojene žrtve, ratnike koji su na taj dan izginuli na Kosovu.

Slava JKP „Pogrebne usluge“ Beograd Sveti mučenik Knez Lazar i sveti mučenici srpski – Vidovdan je prvi put obeležena pre dvadest dve godine, 28.juna 2003. godine, dok je krst na kapiji kod ulaza na Novo groblje izrađen u bronzi po nacrtu arhitekte Zorana Jakovljevića, postavljen na Vidovdan 28.juna 2001. godine.