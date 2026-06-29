Simbolika i moralna pouka ove srpske slave, posebno je značajna za Javno komunalno preduzeće „Pogrebne usluge“ Beograd, koje će uprkos izazovima, kao i svih proteklih godina nastaviti da ispunjava zadatke postavljene od svog osnivača, na efikasan, human i dostojanstven način. VIDOVDAN je posvećen Svetom Vidu koji je u narodu zapamćen kao vidar, lekar. On je kasnije sačuvao samo jednu ulogu, lečenje vida (očiju), а uspomena na njegovo ime i datum praznovanja je sačuvana do danas. Na Vidovdan 28. juna,  ožive sećanja na Kosovsku bitku koja se odigrala na taj dan 1389. godine. U znak sećanja na Kosovske žrtve, u narodu se zadržao običaj da se na taj dan ne peva, ne igra, ne veseli. Na Kosovu se verovalo da uoči Vidovdana u gluvo doba noći, sve reke u jednom trenutku poteku crveno kao krv čime se podsećalo na nebrojene žrtve, ratnike koji su na taj dan izginuli na Kosovu.

 NOvo groblje

Slava JKP „Pogrebne usluge“ Beograd Sveti mučenik Knez Lazar i sveti mučenici srpski – Vidovdan je prvi put obeležena pre dvadest dve godine, 28.juna 2003. godine, dok je krst na kapiji kod ulaza na Novo groblje izrađen u bronzi po nacrtu arhitekte Zorana Jakovljevića, postavljen na Vidovdan 28.juna 2001. godine.