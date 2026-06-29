Tihomir Krstić (45), koji je bio u prItvoru zbog sumnje da je 27. decembra, prošle godine na Novom Beogradu napao, izbo nožem S.C. i ukrao joj oko 2.000 dinara, preminuo je u Centralnom zatvoru.

- Pritvoreno lice T.K. (45) nije se u četvrtak, 25. juna, probudilo iz sna nakon čega su pripadnici Službe za obezbeđenje odmah pozvali zavodskog doktora. Lekar je uradio EKG srca, ali, nažalost, vitalnih parametara nije bilo. U međuvremenu je pozvana i Hitna pomoć čiji lekari su došli u zavod i konstatovali smrt tog lica - potvrđeno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Zavod je, kako se dodajte, u skladu sa zakonskom procedurom, obavestio policiju, sud i tužilaštvo, a telo je upućeno na obdukciju.

Kako se nezvanično saznaje iz izvora bliskih istrazi, Krstić je nekada bio korisnik psihoaktivnih supstanci, a lečio se od hepatitisa B i hepatitisa C, a u međuvremenu je počeo da prima i terapiju za visok krvni pritisak.

Branilac advokat Slavka Babić, potvrdila je da je Krstić preminuo i dodala da se on prethodnih meseci lečio, a da je od skoro bio i pod nadzorom psihijatra.

- Poslednji put videla sam ga nedelju dana pre smrti - navela je advokat Slavka Babić.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu, protiv Krstića je podiglo optužnicu za pokušaj ubistva.

(Kurir)