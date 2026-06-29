Letnje vrućine i sve češći toplotni talasi guraju ljude u potragu za brzim i jeftinim načinima da rashlade svoje domove. Na društvenim mrežama zato redovno isplivaju “uradi sam” trikovi koji u kratkom roku postanu viralni i pokrenu rasprave.

Jedan od njih privukao je veliku pažnju kada je američka influenserka poznata kao “americanfille”, koja živi u Francuskoj, podelila jednostavan metod za koji tvrdi da može da pomogne u borbi protiv vrućine.

Aluminijumska folija na prozor – ali sa jednim važnim pravilom

Trik se zasniva na kombinaciji dva sastojka: aluminijumske folije i vode.

Kako objašnjava influenserka, folija se ne postavlja bilo gde, već isključivo sa spoljašnje strane prozora. Na taj način ona reflektuje sunčeve zrake pre nego što uopšte uđu u prostoriju.

U videu je pokazala kako se folija postavlja na staklo, a zatim se površina prska vodom kako bi bolje prionula uz prozor. Prema njenim rečima, efekat nije samo vizuelan – temperatura u prostoriji se, kako tvrdi, zaista smanjuje.

Na kraju je kratko poručila: “Stvarno radi.”

Video postao viralan, komentari podeljeni

Snimak je ubrzo postao viralan i izazvao brojne reakcije.

Jedni su bili oduševljeni idejom:

“Ako ovo stvarno radi, spašava nas ovo leto.”

Drugi su bili skeptični:

“Zvuči kao internet trik koji traje dva dana i ostavi nered na prozoru.”

Bilo je i onih koji su već probali slične metode, uz napomenu da efekat postoji, ali da je ograničen:

“Pomaže, ali ne pravi čuda. Klima je i dalje zakon.”

Pojedini korisnici su se i našalili da bi ovakvi prozori mogli da promene izgled čitavih gradova tokom leta.

Da li trik sa folijom zaista hladi prostor?

Stručnjaci objašnjavaju da aluminijumska folija može da ima određeni efekat u smanjenju zagrevanja prostora jer reflektuje deo sunčevog zračenja pre nego što ono prodre kroz staklo.

Na taj način se delimično ublažava efekat “staklene bašte” u stanu, što može doprineti nešto nižoj temperaturi u unutrašnjosti.

Međutim, stručnjaci naglašavaju da se ne radi o zameni za standardne metode rashlađivanja. Efekat je uglavnom ograničen i zavisi od položaja stana, intenziteta sunčeve svetlosti i kvaliteta prozora.

Za dugoročnije rezultate i veću efikasnost i dalje se preporučuju reflektujuće folije namenjene za prozore, roletne ili spoljašnje senke, koje su dizajnirane upravo za zaštitu od toplote.