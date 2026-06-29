Pod crvenim meteo alarmom su Banat, Bačka, Srem, Beograd, Zapadna i Jugozapadna Srbija, Šumadija, Pomoravlje, Istočna i Jugoistočna Srbija, dok je AP Kosovo i Metohija pod narandžastim meteo alarmom.

Prema podacima RHMZ-a do 7 časova najtoplije je bilo u Beogradu gde je izmereno 27 stepeni, slede Kikinda sa 26 stepeni i Palić i Sremska Mitrovica sa 25 stepeni, dok je najniža temperatura u Sjenici gde je izmereno 12 stepeni.

U sredu, 1. jula se očekuje manji pad temperature ali će i dalje biti veoma toplo vreme, dok se od četvrtka, 2. jula u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura ispod 30 stepeni.

Kako se navodi, toplotni talas će na području Beograda danas i sutra usloviti veoma visoku dnevnu temperaturu, oko 39 stepeni.

U sredu, 1. jula, očekuje se manji pad temperature, ali i dalje veoma toplo vreme - oko 35 stepeni, dok se od četvrtka prognoziraju dnevne temperature ispod 30 stepeni.

Toplotni talas u narednim danima može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, a rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.

Na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.