Kako se navodi, u uslovima kada temperatura vazduha prelazi 36 stepeni Celzijusa, a posebno u periodu od 11 do 16 časova, neophodno je sprovoditi sve organizacione, tehničke i zdravstvene mere zaštite u skladu sa Smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom, koje je pripremila Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Naglašava se da ekstremno visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje zaposlenih i dovesti do pojave toplotne iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih posledica izazvanih toplotnim stresom.

"Zbog toga je važno da poslodavci organizuju rad na način koji će smanjiti izloženost zaposlenih visokim temperaturama, obezbede češće pauze, dovoljne količine vode i bezalkoholnih napitaka, kao i zaštićeni prostor od direktnog sunca", piše u saopštenju.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podseća da su bezbednost i očuvanje zdravlja zaposlenih zajednička odgovornost svih učesnika u procesu rada i da je njihova dosledna zaštita od posebnog značaja tokom perioda ekstremnih vrućina.