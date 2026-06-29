Letovanje u Grčkoj ove godine donosi brojna iznenađenja, a najnovija objava iz popularne Fejsbuk grupe "Grčka uživo" izazvala je veliku pažnju među turistima.

Jedan srpski turista podelio je snimak neobičnog želatinastog organizma koji je ugledao u moru u Haniotiju dok je bio sa ćerkom i zamolio ostale članove grupe da mu pomognu da otkrije o čemu se radi. Snimak pogledajte OVDE.

- U Haniotiju, ćerka i ja smo videli neku masu kao od želatina, sa bezbroj ljubičastih tačkica. Sa ovako nečim sličnim nisam se susretao do sada - napisao je on.

Turisti odmah upozorili: "Ne dirajte ništa što ne poznajete"

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj komentara.

Dok su pojedini priznali da nikada ranije nisu videli ovakav morski organizam, drugi su apelovali na oprez.

- Ne bih znala! Nikad videla! Ali morska bića su čudo - napisala je jedna članica grupe.

Usledila su i upozorenja iskusnijih turista.

- Kad u moru vidite nešto što ne poznajete, nemojte to dirati rukama. Možete gadno da nastradate - glasio je jedan od komentara.

Drugi su se zapitali zašto bi neko uopšte dodirivao nepoznate organizme.

- Ne znam odakle vam ideja da dirate i kidate nešto ako ne znate šta je.

Neki su kroz šalu primetili da ih ove godine u moru stalno dočekuje neko novo iznenađenje.

- Posle ribe zeca, dragone i meduza, samo nam je još ovo falilo.

Šta su zapravo misteriozne želatinaste kolonije?

U komentarima su se prvo pojavile pretpostavke da je reč o jajima lignje, odnosno da su ljubičaste tačkice zapravo embrioni.

Međutim, ubrzo su se javili oni koji su prepoznali o kojim organizmima je reč.

Jedni tvrde da su u pitanju salpe, planktonski organizmi koji često formiraju dugačke želatinaste lance.

Drugi smatraju da se radi o pirosomima, kolonijama sitnih morskih životinja koje zajedno stvaraju šuplje cevaste strukture.

Salpe i pirosomi nisu isto

I salpe i pirosomi pripadaju grupi plaštaša (Tunicata) i hrane se tako što filtriraju plankton iz morske vode.

Salpe su potpuno providne, želatinaste i mogu živeti pojedinačno ili u dugim lancima koji plutaju morem.

Pirosomi, s druge strane, uvek žive u kolonijama koje formiraju velike šuplje cevi. Poznati su i po tome što mogu da emituju svetlost u mraku, zbog čega ih naučnici nazivaju i bioluminiscentnim organizmima.

Da li predstavljaju opasnost?

Najvažnija informacija za kupače jeste da su i salpe i pirosomi potpuno bezopasni.

Nemaju žarne ćelije poput meduza, ne mogu da opeku niti da povrede čoveka. Njihova pojava najčešće ukazuje na to da je morska voda veoma topla.

Ipak, stručnjaci podsećaju da se svako nepoznato morsko biće posmatra sa distance i da ga ne treba dodirivati, bez obzira na to koliko bezazleno izgledalo.