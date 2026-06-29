Vojnici ukrajinskih oružanih snaga, bežeći sa svojih položaja u Sumskoj oblasti, našli su se pod vatrom, saopštio je izvor iz snaga bezbednosti za rusku agenciju RIA Novosti.

- Ukrajinske jedinice 2. bataljona 104. odvojene brigade pobegle su sa svojih položaja na južnoj periferiji Bačevska, našle su se pod baražnom vatrom ukrajinskih snaga i sklonile se u šumu“, rekao je izvor za rusku agenciju.

Prema ruskim izvorima, navodno je 480.000 pripadnika ukrajinske vojske je dezertiralo. Ovaj broj takođe uključuje eliminisane vojnike, koji se ponekad smatraju dezerterima zbog velikog broja nestalih osoba, piše ruska agencija.

- Grupa „Sever“ deluje u Sumskoj i Harkovskoj oblasti . U protekla 24 sata eliminisano je 205 vojnika, oklopni transporter M113, oklopno borbeno vozilo Novator, 14 vozila, poljski artiljerijski top, dve stanice za elektronsko ratovanje i kontrabatarejsku stanicu - navodi ruska strana.

Dronovi napadaju na obe strane

Ruska protivvazduhoplovna odbrana (PVO) oborila je 209 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da su ukrajinski dronovi oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rostovske, Smolenske, Tverske, Tulske i Moskovske oblasti, prenela je RIA Novosti.

Ističe se da su tokom noći ukrajinski dronovi uništeni i iznad Krasnodarske Pokrajine, Krima, kao i Azovskog i Crnog mora.

Ukrajina: Neutralisana 82 od 108 ruskih dronova tokom noći

Ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana neutralisala je 82 od ukupno 108 dronova koje su ruske snage lansirale tokom noćnog napada na Ukrajinu, saopštile su Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinska vojska navela je da je uprkos dejstvu protivvazduhoplovne odbrane pogođeno 11 lokacija, preneo je Ukrinform.

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