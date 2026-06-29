Temperatura od 35 stepeni izmerena je u Beogradu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu, dok je u Somboru, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Negotinu 34 stepena. Na Paliću, u Loznici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Ćupriji temperatura je 33 stepena, a 32 stepena je u Velikom Gradištu, Kuršumliji i Kruševcu.

Nastavlja se toplotni talas, koji će trajati do sredine sedmice, a maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 36 do 39 stepeni.

Pod crvenim meteo-alarmom su Banat, Bačka, Srem, Beograd, Zapadna i Jugozapadna Srbija, Šumadija, Pomoravlje, Istočna i Jugoistočna Srbija, dok je u AP Kosovo i Metohija na snazi narandžasti meteo-alarm.

U sredu, 1. jula, očekuje se manji pad temperature, ali i dalje veoma toplo vreme, oko 35 stepeni, dok se od četvrtka prognoziraju dnevne temperature ispod 30 stepeni. Toplotni talas će na području Beograda danas i sutra usloviti veoma visoku dnevnu temperaturu, oko 39 stepeni.

Toplotni talas u narednim danima može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, a rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda, navodi RHMZ.

Na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

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