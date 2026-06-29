- Neočekivani gost koji je odnekale izmileo izazvao je paniku među prisutnima. Dok su pojedini radnici napustili deo pogona, nekoliko hrabrijih pokušalo je da zmiju uhvati i iznese iz hale. Međutim, ona je pobegla ispod paleta i izgubila se među uskladištenom robom - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Posebnu pažnju javnosti izazvao je snimak iz fabrike, koji se u međuvremenu proširio društvenim mrežama. Video je za kratko vreme postao viralan, a brojni korisnici komentarisali su da su se naježili prizora ogromne zmije koja se kreće kroz fabrički pogon među radnicima.

- Od tog trenutka među zaposlenima vlada zabrinutost, jer nije poznato da li je zmija napustila objekat ili se i dalje nalazi u hali. Radnici kažu da ih posebno brine mogućnost da u pogonu ima još zmija, zbog čega očekuju detaljan pregled proizvodnog prostora i uklanjanje svake potencijalne opasnosti - dodaje izvor.

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