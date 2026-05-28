Početkom sedamdesetih godina, Brus Kembel je platio 25.800 dolara za 10 ari zemljišta u Hilzborou, predgrađu Portlanda u američkoj saveznoj državi Oregon.

Kupio je Boing 727

Elektroinženjer, koji danas ima 73 godine i živi u parkiranom avionu na svom imanju, rekao je da je njegov san počeo kada je sa 15 godina na televiziji video groblje aviona. Tada je odlučio da jednog dana živi u jednom od njih.

Godine 1999. Kembel je rešio da svoj plan sprovede u delo, ali nije znao kako da dođe do aviona, pa je angažovao kompaniju za otkup i preradu otpada da mu pronađe letelicu.

Nakon višemesečne potrage, kompanija mu je pronašla putnički avion Boeing 727, površine oko 99 kvadratnih metara i težine oko 70.000 kilograma. Avion je pronađen u Grčkoj i na neki način predstavlja deo američke istorije.Naime, 1975. godine korišćen je za transport posmrtnih ostataka vlasnika avio-kompanije Aristotela Onazisa. Grčko-argentinski brodarski magnat tada je bio u braku sa bivšom prvom damom SAD, Žaklin Kenedi Onazis.

Kembel je avion platio 100.000 dolara, a zatim je letelica prebačena iz Grčke u Oregon kako bi bila pripremljena za njega. Kada je avion bio spreman, odvučen je do njegovog imanja ulicama centra Hilzboroa. Tokom tog procesa uklonjeni su motori i drugi delovi kako avion više nikada ne bi mogao da leti. Sve to koštalo je dodatnih 120.000 dolara.

Život u avionu košta 320 evra

„Kada živite u ovakvom prostoru, osećate se ispunjenije“, kaže on. „A ako ste inženjer, naučnik ili neko ko ceni eleganciju i lepotu vazduhoplovne tehnologije, onda je ovo zaista srećnije mesto za život.“

Kembel je potrošio oko 15.000 dolara i dve godine da avion pretvori u dom. Ugradio je improvizovani tuš, privremeni lavabo, prenosivu mašinu za veš, frižider i kolica za posluživanje hrane iz drugog aviona koja koristi kao ostavu. Umesto šporeta, ima mikrotalasnu pećnicu i mali toster-rernu, koje gotovo i ne koristi.

Pored kuhinjskog dela nalazi se krevet i kao radni sto.

Njegovi mesečni troškovi iznose oko 370 dolara (300 evra), uključujući 220 dolara poreza na imanje i između 100 i 250 dolara za struju.

Organizuje i ture za posetioce

Danas Kembel većinu vremena provodi restaurirajući stare računarske sisteme, popravljajući električne instalacije u avionu i organizujući ture za posetioce koji žele da vide njegov neobični dom.

„Uopšte se ne kajem zbog ove ideje. Iz iskustva sa ljudima koji dolaze kod mene, verujem da bi čovečanstvo moglo da prihvati ovakav način života i da jednog dana iskoristi svaki avion koji se povuče iz upotrebe“, kaže on, prenosi cnbc,