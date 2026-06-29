Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim počiniocem koji je prevario 70-godišnjeg muškarca iz Osijeka i oštetio ga za više od 170.000 evra u okviru lažnog investicionog šeme, saopšteno je iz policije.

Reč je o prevari koja se, prema navodima istrage, odvijala gotovo devet meseci.

Lažno predstavljanje kao direktor kompanije

Kako je utvrđeno kriminalističkim istraživanjem, žrtva je od septembra 2025. do kraja maja 2026. godine bila u kontaktu sa nepoznatom osobom koja se predstavljala kao direktor navodne kompanije.

Prevarant je obećavao veliku zaradu kroz ulaganje u zlato i akcije, uz navodni siguran povraćaj uloženog novca i dodatnu dobit.

U više navrata uplaćivan novac

Verujući u obećanja o zaradi, 70-godišnjak je u više navrata uplaćivao novac na različite bankovne račune, navodno u svrhu investicija.

Ukupan iznos koji je uplatio prelazi 170.000 evra, sa ciljem ostvarivanja profita i povraćaja sredstava.

Policija: U toku potraga za počiniocem

Iz policije navode da se intenzivno traga za nepoznatim počiniocem, protiv kojeg će biti podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu u Osijeku.

Takođe, ponovo apeluju na građane da budu izuzetno oprezni prilikom online i telefonskih investicionih ponuda, posebno kada se od njih traži hitna uplata novca bez verifikovanih informacija o kompaniji ili osobi sa kojom komuniciraju.

Policija upozorava da se ovakve prevare često zasnivaju na lažnim obećanjima o brzoj i sigurnoj zaradi, uz korišćenje ubedljivih identiteta i profesionalne komunikacije kako bi se steklo poverenje žrtava.