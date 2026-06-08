Društvenim mrežama kruži jezivi snimak stvorenja koje izgleda kao oživela, tanka crna nit koja se uvija i pomera. Reč je o parazitu koji je u našem narodu odavno poznat kao "konjska dlaka" (ili struna). Zbog svog fascinantnog, ali i zastrašujućeg načina života, ovaj stvor često deluje kao inspiracija za horor filmove.

Snimak parazita možete videti OVDE.

On bukvalno preuzima um svog domaćina, i odvodi ga u prevremenu smrt, a evo o čemu je zapravo reč.

U naučnom svetu, ovaj parazit pripada grupi Nematomorpha i reč je o valjkastim crvima. Ime "konjska dlaka" potiče iz starih narodnih verovanja da ove životinjice nastaju kada konjska dlaka upadne u vodu i "oživi". Naravno, biologija ima daleko fascinantnije objašnjenje, kako su to podelili poznavaoci u komentarima.

- Parazit, valjkasti crv. Uđe u žrtvu, poveže se na mozak i nerve i onda manipuliše njome neko vreme dok ne poraste - rekla je jedna korisnica, dok je jedan korisnik podsetio da je potpuno bezopasan za kičmenjake, što u uključuje i ljude.

- Parazitira isključivo beskičmenjake.

Neki korisnici nisu potpuno sigurni šta vide na snimku, ali su delili isti sentiment - gađenje.

- Pozlilo mi je samo od gledanja - bio je jedan od mnogih sličnih komentara.

Ovi crvi su poznati kao parazitoidi, što znači da njihovo delovanje na domaćina uvek ima fatalan ishod.

Larve parazita najčešće žive u vodi gde ih pojedu mlađi insekti (poput komaraca ili jednodnevica). Kada te insekte pojedu veći kopneni zglavkari - najčešće bogomoljke, zrikavci, skakavci ili bubašvabe - parazit stiže do svog pravog domaćina.

Kako raste unutar tela insekta, crv počinje da luči specifične proteine koji se povezuju sa centralnim nervnim sistemom žrtve. On bukvalno "hakuje" mozak insekta, menjajući njegovo ponašanje.

Kada crv dostigne zrelost (i postane višestruko duži od samog insekta, zgužvan unutar njegovog abdomena), vreme je za reprodukciju. Pošto se ovi crvi razmnožavaju isključivo u vodi, oni primoravaju svog kopnenog domaćina (koji inače beži od vode) da okonča svoj život upravo u vodi.

Čim insekt dotakne vodu, odrasli crv probija njegovo telo i izlazi napolje kako bi našao partnera, ostavljajući iza sebe uginulog domaćina.

Koliko god snimci izgledali zastrašujuće, ovi paraziti su potpuno bezopasni za ljude, mačke, pse i druge sisare.

Naš nervni sistem, anatomija i biohemija su previše kompleksni i potpuno drugačiji od insekata. Čak i ako čovek slučajno proguta larvu ili odraslog crva (tokom kupanja u prirodi), naš želudac i jaka želudačna kiselina bi ga trenutno neutralisali. Ovaj parazit jednostavno nema mogućnost da "zaposedne" ljudski mozak.