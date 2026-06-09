Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) saopštilo je da je potvrđeno ukupno pet slučajeva takozvane "muve novog sveta", poznate i kao "muva mesožderka", opasnog parazita čije larve prodiru u živo tkivo svojih žrtava. Pored Teksasa, pojava je sada registrovana i u Novom Meksiku, što je izazvalo dodatnu zabrinutost stručnjaka.

Do sada su potvrđena tri slučaja kod teladi i jedan kod koze u Teksasu, kao i jedan slučaj kod psa iz okruga Li u Novom Meksiku. Pošto vlasnici nisu vodili psa u Teksas, nadležne službe istražuju područje oko imanja kako bi utvrdile da li se zaražene muve već nalaze na toj teritoriji.

Ova vrsta muve predstavlja ozbiljnu pretnju jer njene larve ne jedu mrtvo tkivo, već se hrane živim mesom. Ženke polažu i više od 300 jaja u otvorene rane životinja, ali i ljudi, a larve se izlegu za svega 24 časa i počinju da razaraju tkivo domaćina.

Posledice mogu biti stravične. Nastaju duboke i bolne rane koje se lako inficiraju, a bez lečenja smrt može nastupiti za samo nekoliko nedelja.

Stručnjaci upozoravaju da osim stoke, opasnost preti i milionima jelena u Teksasu, kao i kućnim ljubimcima i ljudima. Entomolog Univerziteta Florida Edvard Burgs smatra da pojava novih slučajeva ne mora nužno značiti nekontrolisano širenje, ali ističe da je pojačan oprez neophodan.

Američko Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da blisko sarađuje sa vlastima u Teksasu, Novom Meksiku i drugim saveznim državama kako bi se novi slučajevi što pre identifikovali i izolovali.

Iako su ove godine svi slučajevi u SAD registrovani kod životinja, u Meksiku i Centralnoj Americi potvrđene su hiljade infekcija kod ljudi. Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), do 8. juna evidentirano je više od 2.100 slučajeva zaraze kod ljudi.

CDC savetuje građanima da sve rane drže čistim i pokrivenim, da nose odeću dugih rukava i pantalone, koriste sredstva protiv insekata i spavaju u zatvorenim prostorijama zaštićenim mrežama.

Prvi simptomi infekcije uključuju bolne rane koje ne zarastaju, neprijatan miris, krvarenje, kao i osećaj kretanja larvi u predelu rana, nosa, očiju ili ušiju.

Zbog ozbiljnosti situacije pojedini lokalni zvaničnici pozvali su predsednika SAD Donalda Trampa da proglasi vanredno stanje, upozoravajući da su pograničnim oblastima potrebni dodatni ljudi i resursi kako bi se sprečilo širenje opasnog parazita.

Kanada je već privremeno obustavila uvoz goveda, konja i druge stoke iz Teksasa, dok stručnjaci upozoravaju da bi klimatske promene i rast temperatura mogli dodatno da pogoduju širenju ove pošasti.

Američki naučnici trenutno rade na dugoročnom rešenju koje podrazumeva uzgoj sterilnih mužjaka ove vrste, kako bi se populacija postepeno iskorenila. Cilj je da se spreči novo veliko širenje do 2027. godine.

Poslednji put ovaj opasni parazit zabeležen je u Teksasu pre šest decenija, a tadašnja šteta za stočarstvo procenjena je na oko 200 miliona dolara, što bi danas iznosilo gotovo 1,8 milijardi dolara.