Na prvi pogled deluje bezazleno, ali stručnjaci upozoravaju da bi pojava ružičastog jabučnog puža mogla da predstavlja ozbiljan problem za poljoprivredu, prirodu, pa čak i zdravlje ljudi. Ova invazivna vrsta poreklom iz Južne Amerike poslednjih godina privlači pažnju zbog izuzetno brzog širenja i velike štete koju može da izazove u vodenim ekosistemima.

Jedna ženka polaže i do 600 jaja odjednom

Kako prenosi Večernji, najveća opasnost krije se u neverovatnoj sposobnosti razmnožavanja. Ženka može da polaže nova legla na svakih nekoliko dana, a svaka jarko ružičasta nakupina sadrži između 200 i 600 jaja. Ona se najčešće nalaze na biljkama, kamenju ili drugim površinama neposredno iznad nivoa vode, gde imaju visoku stopu preživljavanja.

Odrasli primerci mogu da dostignu veličinu ljudske šake, a zahvaljujući tome što imaju i škrge i pluća, uspešno preživljavaju i u vodi i na kopnu.

Poljoprivrednicima pravi ogromne gubitke

Najveći problem predstavlja njihov apetit. Jabučni puževi hrane se vodenim biljkama i mladim izdancima, zbog čega mogu da unište velike površine useva za veoma kratko vreme. Posebno su poznati po štetama koje prouzrokuju na pirinčanim poljima, gde gubici prinosa mogu da budu ogromni. Osim poljoprivrede, ugrožavaju i prirodna močvarna staništa jer potiskuju domaće biljne vrste.

Stručnjaci upozoravaju da ova vrsta nema mnogo prirodnih neprijatelja u Evropi, što dodatno povećava rizik od njenog širenja.

Jaja sadrže toksin, a puž prenosi opasnog parazita

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da ružičasti jabučni puž može predstavljati i zdravstveni rizik. Poznat je kao prenosilac parazita Angiostrongylus cantonensis, poznatijeg kao pacovska plućna glista, koja kod ljudi može izazvati ozbiljna oboljenja nervnog sistema. Do infekcije uglavnom dolazi konzumiranjem sirovih ili nedovoljno termički obrađenih puževa.

Dodatni oprez potreban je i pri kontaktu sa jajima, jer sadrže neurotoksine koji mogu izazvati iritaciju kože i očiju. Zbog toga stručnjaci savetuju korišćenje zaštitnih rukavica ukoliko se uklanjaju iz okoline.

Šta uraditi ako ih primetite

Prema preporukama stručnjaka, sumnjive nakupine jarko ružičastih jaja ne treba ignorisati. Ukoliko se pojave u blizini jezerca, kanala ili drugih vodenih površina, potrebno je obavestiti nadležne službe za zaštitu bilja. Jaja se mogu mehanički ukloniti i uništiti, ali se savetuje oprez prilikom rukovanja.

Stručnjaci podsećaju da je jedan od glavnih razloga širenja ove vrste neodgovorno puštanje akvarijumskih životinja i biljaka u prirodu. Upravo zbog toga upozoravaju građane da nikada ne ispuštaju egzotične vrste u reke, jezera i druge prirodne ekosisteme.