Neprijatna scena iz jednog japanskog restorana izazvala je talas reakcija na društvenim mrežama nakon što je gost tokom večere primetio nešto što nikako nije želeo da vidi u svom obroku.

Parazit primećen dok je fotografisao jelo

Kako prenosi Telegraf Biznis, incident se dogodio 8. maja u restoranu Gatten Sushi, kada je gost primetio kako iz komada sašimija izlazi tanak parazit dok je fotografisao hranu. Srećom, jelo nije pojeo, već je odmah snimak objavio na društvenim mrežama, gde je video za kratko vreme postao viralan.

Slučaj je zatim prijavljen hongkonškom Odeljenju za prehrambenu i ekološku higijenu, koje je pokrenulo istragu.

Restoran odmah uklonio sporno jelo

Nadležne službe potvrdile su da je problematični obrok odmah uklonjen i uništen, dok kod ostalih namirnica u restoranu nisu pronađene nepravilnosti. Istraga je i dalje u toku, a vlasti su najavile moguće dodatne mere ukoliko se utvrde propusti u pripremi hrane.

Nakon incidenta restoran je objavio javno izvinjenje na Instagramu i poručio da ostaje posvećen visokim standardima bezbednosti hrane.

Zašto sirova riba nosi određene rizike

Stručnjaci podsećaju da sirova riba, ukoliko nije pravilno skladištena i obrađena, može sadržati bakterije i parazite poput anisakisa, koji izazivaju ozbiljne stomačne probleme, mučninu i povraćanje. Zato restorani koji služe sašimi i suši koriste posebne procedure dubokog zamrzavanja kako bi se rizik sveo na minimum.

Iako se suši i sašimi često smatraju zdravim obrocima, nutricionisti savetuju dodatni oprez trudnicama, maloj deci, starijim osobama i ljudima sa oslabljenim imunitetom.

Snimak izazvao lavinu komentara

Video iz restorana izazvao je ogromnu pažnju na internetu, a mnogi korisnici priznali su da će posle ovog incidenta dobro razmisliti pre nego što ponovo naruče sirovu ribu u restoranu. Drugi ipak tvrde da ovakvi slučajevi ostaju veoma retki i da pravilna kontrola hrane značajno smanjuje mogućnost sličnih problema.