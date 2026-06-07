Ona kaže da to još uvek nije realna slika, jer se mnogi pripadnici jačeg pola srame da prijave zlostavljanje.

Kako upozorava psiholog, nasilje u porodici nema pol, ali više se govori o nasilju nad ženama jer veliki broj muškaraca i dalje ćuti o tome da trpi zlostavljanje zbog straha od osude okoline, podsmeha i stereotipa u društvu, piše Informer.

- Ovakva vrsta nasilja nije ograničena samo na fizičko. Emocionalno i verbalno zlostavljanje podjednako mogu biti štetni, a upravo ovi vidovi pretežno se susreću u slučaju nasilja nad muškarcima. Pretpostavljam, da je to razlog zašto veliki broj slučajeva nasilja nad muškarcima ostaje neprimećeno. Što se tiče verbalnog nasilja, oba pola su sklona tome - kaže psiholog Marija Milenković, i dodaje:

- Dublji koren problema leži u degradiranom odnosu između muškarca i žene u današnjem društvu. Žena ima potrebu da se emancipuje, bude ravnopravna sa muškarcem i ono što ultrafeministički pokreti propagiraju samodovoljnost, koji predstavlja lažnu sliku. Sa druge strane, od muškarca se očekuje da bude ekonomski nezavisan, snažan, nepokolebljib. Takvi stavovi dovode do netrpeljivosti između samih partnera, gde u jednom trenutku dolazi do "pucanja" u tom odnosu. Ne trpe samo žene posledice loših odnosa, već i muškarci i to je važno da se zna. Nasilje nad muškarcima ne sme biti tabu.

Postoje i patološke veze gde partneri poseduju disfunkcionalne i destruktivne obrasce ponašanja koji narušavaju odnos, ističe naša sagovornica.

- Ako se odnosi zasnivaju na manipulaciji i kontroli, gde se određene stvari rade da bi se postigla dominacija nad drugom stranom, obično dolazi do zasićenja koje na kraju često prerasta u fizičko nasilje. Ovo, takođe, važi za pripadnike oba pola.

Marija Milenković govori da, iako je statistički gledano u manjoj meri zastupljeno porodično nasilje nad muškarcima, ne sme biti zapostavljeno.

- Kada muškarci dođu u situaciju da se susretnu sa ovakvim problemom, moraju prijaviti nasilje nadležnim službama.

Poslednji slučaj nasilja nad muškarcem, koji je objavljen u medijima, potresao je javnost, a sve češe saznajemo i za slične slučajeve.

Žena pretukla muža u Prokuplju

Do incidenta je došlo, 5. juna ove godine, kada je žena tupim predmetom, najverovatnije mobilnin tefonom, nanela povrede svom suprugu.

Nesrećnom čoveku su nanesene posekotine na licu, nakon čega je potražio medicinsku pomoć.

On je po ukazanoj pomoži u Hitnoj službi Doma zdravlja u Prokuplju prebačen na odeljenje urgentne medicine Opšte bolnice.

Pretučen muž jer je našao sumnjive poruke u telefonu

Policija u Beogradu, uhapsila je M. V. (40) 30. maja ove godine zbog sumnje da je tokom porodične svađe fizički napala svog supruga (39) i nanela mu lake telesne povrede.

Kako smo ranije pisali, incident se desio u porodičnom domu. Navodno je svađi prethodilo to što je muškarac u telefonu svoje supruge pronašao poruke zbog kojih je sumnjao da se viđa sa drugim muškarcem.

Kada joj je, prema nezvaničnim saznanjima, skrenuo pažnju na pronađenu prepisku, izbila je rasprava koja je ubrzo prerasla u fizički obračun

Sumnja se da je žena tom prilikom zadala više udaraca muškarcu u glavu.

Povređenom čoveku ukazana je medicinska pomoć, a lekari su mu konstatovali lake telesne povrede.

Napila se, pa pred decom tukla muža

A. I. (40) prijavio je da je 22. januara 2025. u porodičnoj kući u Zemunu u kojoj živi sa dvoje maloletne dece, doživeo da ga pijana supruga (42) tuče, i da je tom prilikom zadobio lakše telesne povrede glave koje su konstatovane u bolnici.

Ona je osumnjičena za krivično delo Nasilje u porodici, i određen joj je pritvor da ne bi uticala na oštećenog supruga i svedoka - svog brata.