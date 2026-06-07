malo ko zna kako su Kristina Radenković i Dragana Kosjerina ostvarile prijateljski odnos, a o tome je voditeljka jednom prilikom pričala pred kamerama.

Da Kosjerina i Kristina nisu samo koleginice, već i dobre prijateljice, govori u prilog činjenica, da jedna drugoj pomažu i van kamera, o čemu je Krisitna govorila.



- Imala sam ozbiljne povrede ruku, ali to nisam shvatila tragično. Rekoh da stres vrlo dobro podnosim, a imam i visok prag tolerancije na bol. Svima je bilo strašno, a ja sam „Pesmu za Evroviziju“ radila sa šipkom u ruci. Prvih pet dana posle operacije sam ležala i sve vreme se sebi čudila kako izdržavam toliko mirovanje. Dragana Kosjerina mi je tada mnogo pomogla. Dolazila je kod mene, da mi ne bi dala da radim, što bi moglo da dovede do pomeranja te šipke u ruci – istakla je Kristina za Story, ističući da je koleginici beskrajno zahvalna zbog pomoći.

Inače, malo ko zna da je Krisitna od Kosjerine starija čak sedam godina.

Novinar i kolumnista Aleksandar Apostolovski novo je pojačanje RTS, gde će voditi svoju autorsku emisiju, a malo pre njegovog dolaska RTS je izdao zvanično saopštenje u kome se navodi da će voditelje Dragana Kosjerina i Kristina Radenković ostati bez: „Ja volim Srbiju“, „Stigni me ako znaš“ i kulinarskog šoua „Na večeri kod“.

Apostolovski se oglasio i otkrio detalje svoje emisije zbog koje je dobio angažman na Javnom servisu Srbije.

- Kao što je „Politika“ najstariji i najuticajniji list u ovom delu Evrope, tako je i RTS jedan od retkih preostalih medijskih orijentira koji omogućava da srpsko društvo ne zaluta u banalnost, prostakluk, histeriju i bilo koju vrstu ekstrema. Zato mi je zadovoljstvo i čast što ću postati deo tima RTS-a, jer ma kakvi interesi da se pletu oko njega ili šta god da se govori o njemu, svakome, pa i dotičnima, stalo je da postanu TV lice Javnog servisa - poručio je Aleksandar.

Alo/Story

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