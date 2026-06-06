U razgovoru sa građanima imali smo prilike da čujemo gospodina Sretena markovića koji je Časni pojas celivao još prethodne srede, a sada je ponovo došao u Hram.

Kako kaže, on je sedam i po časova proveo čekajući u redu u okolnim ulicama na Vračaru, ali uprkos tome, nije bilo svađe i ljudi su poštovali red.

Na pitanje kako se oseća, Sreten kaže:

"Velika je blagodat, velika. Nadam se da će srce moje oronulo još dugo da čuka. Idem redovno u manastir, molim se Bogu za zdravlje dece, sina, unučadi."