Lujza Hjuston je kupila napušteni objekat na aukciji u Čeltenamu 2011. godine za svega 35.000 funti. Prvobitno je planirala da ga koristi kao mesto za boravak kada dolazi u posetu porodici.

Rekonstrukcija je trajala 5 godina

Odlučila je da pretvori nekadašnji javni WC u moderno uređenu kuću za odmor.

Kada je projekat završen 2019. godine, počela je da izdaje kuću preko Airbnb-a tokom letnje sezone, po ceni od oko 120 funti (140 evra) za noć.

Zahvaljujući lokaciji u prirodi, kuća je brzo postala omiljena među planinarima, ljubiteljima šetnje i vlasnicima pasa.

Objekat danas ima dve prostrane spavaće sobe, svaka sa sopstvenim kupatilom, kuhinju povezanu sa trpezarijom, dodatni toalet u prizemlju i odvojenu dnevnu sobu.

Veliki projekat

U vreme kada je kupila objekat živela je u Kornvolu, ali joj je porodica – petoro dece i unuci – bila u Čeltenamu. Zbog čestih dolazaka trošila je mnogo novca na iznajmljivanje smeštaja.

Prvobitna ideja bila je da nekadašnji javni toalet pretvori u mali stan za sebe, ali su razgovori sa urbanistima otvorili mogućnost za mnogo veći projekat.

Najveći izazov bilo je dobijanje građevinske dozvole. Nekoliko zahteva je odbijeno pre nego što je konačno dobila odobrenje. „Mislim da sam podnela tri ili četiri zahteva pre nego što su mi dozvolili da povećam visinu objekta umesto da ga proširim.“

Nakon toga usledilo je obezbeđivanje finansiranja i angažovanje građevinske ekipe.

Jedna od najvećih prepreka bila je želja lokalnih planera da objekat zadrži izgled starog javnog toaleta, umesto da bude pretvoren u kuću nalik vikendici sa krovnim prozorima.

Na kraju je ipak dobila zeleno svetlo za projekat. Svi toaleti i pisoari su uklonjeni, pod je potpuno rekonstruisan kako bi bila postavljena izolacija, skinut je krov, povećana visina objekta i izgrađen sprat na kojem se danas nalaze spavaće sobe.

Omiljena među turistima

Lujza kaže da je kuća bila veoma tražena, naročito među parovima. „Pošto svaka spavaća soba ima svoje kupatilo, gosti ne moraju da ga dele, a upravo je to velika prednost ove kuće.“

Dodaje da je okruženje izuzetno atraktivno.

„Ovde dolazi mnogo vlasnika pasa jer se odmah iza kuće prostiru velike površine za šetnju. U blizini su i pab i hotel, do kojih se može stići peške.“ Kuću sada prodaje kako bi finansirala novi projekat u Kornvolu, ali i zato što joj je postalo teško da upravlja nekretninom sa velike udaljenosti.

„Sve je teže organizovati održavanje i pronaći pouzdane čistače. Logistika je postala komplikovana.“ Ipak, priznaje da će rastanak biti veoma emotivan. „Moram da se posvetim svom životu u Kornvolu i izgradnji nove kuće. Nažalost, došlo je vreme da zatvorim ovo poglavlje.“, rekla je Lujza, prenosi the Sun.