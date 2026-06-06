Sugrađanka Cana Kelečević za Alo! govorila o prelepom iskustvu koje je doživela dok je celivala Pojas Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Za Alo! kaže da je čekala sam šest sati da bi celivala svetinju, ali ističe da je "zaista vredelo".

- Osećaj ne može da se opiše rečima, jer to samo u duši što čovek oseti. To je ono, zaista, dirnulo me sve ovo - rekla je gospođa Kelečević za Alo!.

Na pitanje koje su bile lične molitve i da li je osetila duh zajedništva istakla je da je "bilo prelepo".

- Bila je noć i bilo je dosta omladine. Svi smo bili kao jedno. Ne znam, kažem, to ne može rečima da se opiše. Trebalo je zaista potruditi se i biti tu.

Podsetomo, časni pojas Presvete Bogorodice biće ispraćen iz Hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana, 20. maja, poklonilo više od 800.000 ljudi.

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti nakon molebana. Detalje možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO