Veliki broj vernika i sutra će se okupiti u Hramu Svetog Save kako bi se poklonio Časnom pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najznačajnijih hrišćanskih svetinja koja ovih dana boravi u Srbiji. Pojas Presvete Bogorodice u beogradskom hramu ostaje do subote, 6. juna, a upravo sutra biće poslednja prilika da mu se vernici poklone pre nego što bude vraćen na Svetu Goru.

Vernici će moći da pristupe svetinji u subotu ujutru, pre početka i tokom svete liturgije, nakon čega će uslediti svečani ispraćaj relikvije nazad u Grčku, odnosno u manastir Vatoped na Svetoj Gori, gde se ona čuva vekovima.

Patrijarh Porfirije služi svetu liturgiju

Kako je saopštila Srpska pravoslavna crkva, patrijarh srpski Porfirije služiće u subotu svetu liturgiju u Hramu Svetog Save pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice.

Iako zvanična satnica bogosluženja nije posebno objavljena, liturgija u Hramu Svetog Save tradicionalno počinje oko 7.30 časova. Nakon njenog završetka planiran je svečani ispraćaj svetinje, pa se očekuje da relikvija krene put Svete Gore u kasnijim prepodnevnim satima, najverovatnije između 10 i 11 časova.

SPC uputila poseban poziv vernicima

Povodom ovog izuzetnog događaja, Srpska pravoslavna crkva pozvala je vernike, sveštenstvo i monaštvo da uzmu molitveno učešće u svečanosti i zajednički isprate svetinju koja je posle šest vekova ponovo boravila u Srbiji.

Iz SPC podsećaju da će svi koji budu prolazili ispod Časnog pojasa dobiti blagoslov Presvete Bogorodice.

„Pozivamo verni narod, sveštenstvo, monaštvo i svu punoću Srpske Pravoslavne Crkve da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci božjoj i njenom sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu otadžbinu i srpski rod pravoslavni“, navodi se u zvaničnom saopštenju SPC.

Zahvalnost monasima iz Vatopeda

U pozivu se ističe i zahvalnost igumanu vatopedskom Jefremu i bratstvu manastira Vatoped, koji su omogućili da jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta bude doneta u Srbiju.

Iz SPC poručuju da srpski narod treba dostojno da isprati ne samo Časni pojas Presvete Bogorodice već i monahe koji su svojim dolaskom omogućili ovaj veliki duhovni događaj.

„Zablagodarimo im na svim bescen darovima kojima su nas velikodušno darovali: na bezobalnoj ljubavi koju su posvedočili prema srpskom narodu i našoj Crkvi, na jedinstvu i zajedništvu kojim su nas zagrlili, na požrtvovanju i hrabrosti kojima su nas svojim primerom poučili, na osmehu, lepoti i radosti koji su ponovo zasijali na našim licima, na utehi, miru i spokoju kojima sada odišu naša srca“, navodi se u saopštenju.

Očekuju se hiljade vernika

S obzirom na veliko interesovanje koje vlada od dolaska svetinje u Beograd, očekuje se da će Hram Svetog Save i u subotu ujutru primiti ogroman broj vernika koji žele da iskoriste poslednje sate boravka Časnog pojasa Presvete Bogorodice u srpskoj prestonici.

Mnogi će prisustvovati liturgiji koju služi patrijarh Porfirije, dok će drugi želeti da se još jednom poklone svetinji i prisustvuju njenom svečanom ispraćaju ka manastiru Vatoped na Svetoj Gori.