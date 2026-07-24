Često slušamo koliko je važno da deca čitaju. A da li se nekad zapitamo kolika je odgovornost na roditeljima da usade deci tu ljubav? Čitanje deci od najranijeg uzrasta ključno je za njihov razvoj, razvijanje mašte, usvajanje novih reči, obogaćivanje emocionalne inteligencije, ali i zbližavanje sa roditeljima. O ovoj temi govori najnovija emisija "Zdrava nacija". Dragana i Predrag Mandić su posvećeni roditelji blizanaca koji su na papir preneli deo svog stvaralaštva inspirisanog njihovom decom.

Ana Mandić Žugić je sa njima razgovarala o tome koliko su izmišljene priče značajne za razvoj dece, o vaspitanju, ali i savetima koliko je zapravo vreme za spavanje najdragocenije da se porodice zbliže.

(Balkan Trip)



