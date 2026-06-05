U požaru koji je danas izbio u kući u banjalučkom naselju Lauš smrtno je stradalo jedno dete, prema nezvaničnim informacijama dečak, dok je drugo zadobilo teške povrede.

Prema rečima komšija, požar se dogodio u kući u kojoj stanuju podstanari. Navode da se nedavno u taj objekat doselilo više osoba. Nezvanično, vatra je izbila u sobi stana u kojem je živela majka sa decom.

„Viđao sam više ljudi, uglavnom mlađih, bilo je i starijih, ali mlađi su češće boravili. Možda su i iz Srbije, ne znam“, rekao je jedan od komšija.

Drugi svedok dodaje: „Prošao sam, čujem da neko vrišti i vidim dim. Kasnije sam čuo da se nešto desilo i da je dete stradalo.“

Meštani navode da se u toj kući podstanari često menjaju i da policija često dolazi. „Videla sam da iznose neko dete, šta se tačno desilo ne znam“, rekla je jedna komšinica.

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