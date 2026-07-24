Privredna komora Srbije (PKS) pokrenula je novu uslugu za svoje članice, Program stručne podrške za primenu Uredbe Evropske unije o ambalaži i ambalažnom otpadu (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), kako bi domaće kompanije na vreme pripremile svoje poslovanje za nove zahteve koji će biti uslov za plasman proizvoda na tržište Evropske unije.

Uredba PPWR predstavlja jednu od najznačajnijih regulatornih promena za kompanije koje izvoze ili planiraju izvoz na tržište Evropske unije. Njena primena počinje 12. avgusta 2026. godine, dok će se pojedini zahtevi uvoditi postepeno do 2034. godine.

Nova usluga dostupna je na sajtu PKS.

Privredna komora Srbije/Održivo pakovanje/EU Uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR)

Kako bi domaće kompanije na vreme bile spremne za nove obaveze, PKS u saradnji sa Švajcarskim programom za promociju izvoza (SIPPO) i uz podršku Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), pokrenula je Program stručne podrške za primenu PPWR, namenjen pre svega malim i srednjim preduzećima.

U okviru nove usluge, članicama PKS dostupna je stručna podrška koja omogućava da sistematično procene usklađenost svoje ambalaže sa zahtevima nove Uredbe i pripreme neophodnu dokumentaciju pre početka njene primene. Program obuhvata tumačenje obaveza koje proizlaze iz PPWR, identifikaciju zahteva koji se odnose na proizvode i ambalažu kompanije, pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa zahtevima Uredbe, podršku u pripremi EU Declaration of Conformity, smernice za obezbeđivanje sledljivosti ambalaže i pravilnog označavanja, informacije o registraciji u sistemima proširene odgovornosti proizvođača (EPR), preporuke za uspostavljanje internih procedura za upravljanje neusaglašenom ambalažom, kao i praktične alate za prikupljanje podataka i procenu usklađenosti.

https://www.youtube.com/watch?v=etfVsev9ieQ

U okviru programa razvijena su i dva digitalna alata koji kompanijama omogućavaju jednostavniju pripremu za primenu PPWR. Data Collection File namenjen je sistematskom prikupljanju svih podataka potrebnih za procenu usklađenosti ambalaže, dok PPWR Compliance File pomaže kompanijama da provere ispunjenost regulatornih zahteva i identifikuju eventualne nedostatke pre plasmana proizvoda na tržište Evropske unije.

Zahvaljujući podršci projekta SIPPO i donatora SECO, korišćenje ovih alata je besplatno za članice Privredne komore Srbije, uz obaveznu registraciju.

Od avgusta 2026. godine proizvođači i izvoznici moraće da raspolažu odgovarajućom tehničkom dokumentacijom, izdaju EU Declaration of Conformity, obezbede sledljivost ambalaže i ispune druge zahteve propisane Uredbom. Pravovremena priprema omogućava kompanijama da nesmetano nastave izvoz na tržište Evropske unije, smanje regulatorne i poslovne rizike, unaprede dizajn i održivost ambalaže, povećaju konkurentnost na međunarodnom tržištu i odgovore na sve izraženije zahteve kupaca i poslovnih partnera u oblasti održivosti.

Pored vebinara, edukacija i stručnih materijala, Komora će kroz konsultacije, radionice i individualnu stručnu podršku nastaviti da pomaže kompanijama u procesu usklađivanja sa zahtevima PPWR.

Pozivamo sve kompanije koje izvoze ili planiraju izvoz na tržište Evropske unije da se uključe u program i na vreme započnu pripreme za primenu nove regulative. Za dodatne informacije članice PKS mogu se obratiti putem elektronske adrese odrzivoposlovanje@pks.rs ili udruženjima PKS.