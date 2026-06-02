Početak juna doneo je prve velike gužve na putu ka Grčkoj, ali i prve ozbiljne komentare turista o cenama na Halkidikiju koje su ove godine ponovo skočile.

Dok se društvene mreže danima pune pričama o novom EES sistemu na granicama Evropske unije, čekanjima, kolonama i radovima oko Soluna, srpski turisti koji su stigli na Halkidiki kažu da ih je po dolasku sačekalo i jedno malo neprijatno iznenađenje — više cene gotovo svega.

Na put smo krenuli prvog juna, na samom početku sezone, kako bismo proverili kako izgleda odlazak u Grčku ovog leta.

Najveća nepoznanica bio je novi EES sistem ulaska u EU koji podrazumeva skeniranje pasoša, fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju.

Ipak, za automobile procedura za sada funkcioniše relativno brzo.

Našem vozilu trebalo je manje od dva minuta da prođe kompletnu kontrolu, uključujući skeniranje pasoša i proveru putnika.

Mnogo teža situacija bila je sa autobusima.

Na granici smo zatekli više od 30 turističkih autobusa u ogromnoj koloni, a pojedini putnici rekli su da čekaju više od četiri sata.

Upravo autobusi trenutno predstavljaju najveći problem novog sistema, jer obrada velikog broja putnika značajno usporava prelazak granice.

Ipak, nekoliko sati kasnije na plaži smo sreli iste te turiste koji su ujutru čekali u kolonama.

Pitali smo ih da li ih je umor prošao.

- Sve je nestalo kada smo ušli u more, rekli su kroz osmeh.

A more je ove godine mnoge zaista iznenadilo.

Turisti koji godinama letuju na Halkidikiju tvrde da nikada početkom juna nisu zatekli ovako toplu vodu.

Visoke temperature krajem maja brzo su zagrejale pliće delove mora, pa voda trenutno više podseća na sredinu leta nego na početak sezone.

Međutim, nakon prvog oduševljenja morem, stigao je i mali hladan tuš kada su u pitanju cene.

Evo koliko trenutno koštaju najčešće stvari koje turisti kupuju:

Kafa — 3,5 evra

Pivo — između 4,5 i 5 evra

Sokovi — oko 4 evra

Giros — 5 evra

Grčka salata — između 9 i 10 evra

Trešnje — 7,5 evra

Na prvi pogled razlike možda ne deluju ogromno, ali turisti primećuju da je prošlog leta ista kafa na pojedinim mestima koštala i evro manje.

Ipak, većina priznaje da poskupljenja nisu samo grčki problem.

Cene rastu širom Evrope, od Beograda do Soluna, a mnogi ugostitelji povećanje pravdaju višim troškovima poslovanja.

Bez obzira na sve, jedno se nije promenilo.

Koliko god se ljudi nervirali zbog granica, gužvi, radova oko Soluna ili skupljih računa, već posle prvog dana na moru većina zaboravi na sve probleme sa puta.

Jer između mirisa borova, toplog mora i večeri uz tavernu mnogi ponovo shvate zašto se iz godine u godinu vraćaju baš u Grčku.

I zato, uprkos novim cenama i novim pravilima na granicama, već sada je jasno da će i ovog leta hiljade Srba ponovo krenuti istim putem — pravo ka Halkidikiju.

