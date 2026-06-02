Meteorolog Marko Čubrilo objavio je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane, upozoravajući da će već sutra doći do premeštanja hladnog fronta i formiranja sekundarnog ciklona, što će doneti nestabilno vreme, pljuskove i lokalne vremenske nepogode u pojedinim delovima regiona.

Prema njegovim rečima, građane očekuje veoma promenljivo vreme, a zbog lokalnog i naglog razvoja oblaka neće biti moguće precizno odrediti gde će se nepogode javiti.

Sutra najnestabilniji dan

- U toku večeri nov hladan front će usloviti razvijanje slabog, sekundarnog, ciklona koji će se sutra uzdužnom osom Jadrana premeštati dalje na istok i doneti jače pogoršanje vremena uz lokalne pljuskove i pojavu vremenskih nepogoda. Nema načina da se pouzdano predvidi gde i tačno kada će se nestabilnsoti javiti jer će razvoji biti jako lokalan i vrlo eksplozivan i možda ćemo tek večeras ili sutra ujutro imati pozdanije informacije. U zonama nestabilnosti vetar u okretanju na prolazno jak i olujan severozapadni, dok će se maksimumi sutra kretati od +17 na zapadu do +31 na istoku regiona.

Meteorolog naglašava da će vremenske prilike tokom srede biti veoma dinamične, uz mogućnost naglog razvoja grmljavinskih sistema i prolazno jakog vetra.

Stiže osveženje, ali ne i potpuno stabilno vreme

Nakon prolaska fronta, očekuje se pad temperature, naročito u istočnim krajevima.

- U četvrtak osetno svežije, posebno na istoku gde će i dalje biti nestabilno ali se nepogode uglavnom ne očekuju, duvaće severozapadni vetar dok će se dnevni maksimumi kretati od +18 na istoku do +24 na zapadu regiona.

Iako će se vremenske prilike postepeno smirivati, potpuno stabilno vreme još nije na vidiku.

Do kraja nedelje više sunca

Čubrilo navodi da će u drugom delu sedmice biti više sunčanih intervala, ali da će i dalje postojati uslovi za lokalne pljuskove i grmljavinu.

- Do kraja nedelje više sunca ali ne i potpuno stabilno vreme te će povremeno biti lokalnih, grmljavinskih, pljuskova dok se nepogode uglavom ne očekuju. Vetar zapadni i severozapadni, noći prijatne, dok će dnevni maksimumi biti u laganom porastu i u nedelju bi se trebali kretati od +22 do +27 stepeni Celzijusa.

Novo otopljenje oko 12. juna

Prema trenutnim prognozama, početkom naredne sedmice temperature će ponovo rasti, a sredinom meseca moguće su i prave letnje vrućine.

- Oko 10.06. se očekuje kraće ali jače otopljenje uz maksimume koji bi oko 12.06. mogli ići i na oko +33 stepena Celzijusa, ali vrlo brzo je moguće pogoršanje i jače osveženje.

Za kraj, meteorolog upozorava da će upravo sutrašnji dan biti najkritičniji kada je reč o vremenskim prilikama.

- Sutra vrlo buran dan uz dosta nestabilnosti koje potencijalno mogu prerasti u vremenske nepogode.