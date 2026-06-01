Snažno nevreme zahvatilo je Kruševac i okolinu, a prizori sa terena pokazuju koliko se vreme naglo promenilo.

Na snimcima koji se dele društvenim mrežama vide se velike količine vode na ulicama, dok se kroz pojedine delove grada slivaju prave bujice.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Samo nekoliko sati ranije u Kruševcu je izmerena temperatura od čak 28 stepeni, da bi potom usledio nagli preokret vremena.

Pored Kruševca, pod tamnim i gustim oblacima našli su se i Trstenik i Kraljevo, gde je nevreme donelo obilne padavine i potpuno promenilo sliku dana.

Potom je bio i u Kragujevcu, nevreme je tamo paralisalo ulice.

U Trsteniku je takođe bio opšti haos, sugrađani su objavljivali snimke strašnog nevremena.

U Arilju je tutnjao grad, zasule su ih kuglice veličine lešnika, snimke odande pogledajte u POSEBNOJ VESTI.