Najuspešniji učenici iz Priboja i ove godine biće nagrađeni besplatnim sedmodnevnim letovanjem u Sutomoru, a pravo na ovu pogodnost prvi put dobijaju i srednjoškolci.

Lokalna samouprava odlučila je da i ove godine nagradi trud, znanje i uspehe đaka koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate, pa će stotine dece leto provesti na crnogorskom primorju potpuno besplatno.

Kako je potvrđeno, pravo na besplatno letovanje imaju nosioci Vukove diplome i priznanja „Đak generacije“, ali i učenici osnovnih i srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na okružnim, republičkim ili međunarodnim takmičenjima.

Nagrađeni će biti i učenici koji su ostvarili vrhunske rezultate u sportu i osvojili jedno od prva tri mesta na državnim prvenstvima.

- potvrdio je načelnik Opštinske uprave Priboj Đorđe Dujović za RINU.

On je istakao da je cilj ove mere da se dodatno podstaknu znanje, trud i rad mladih ljudi.

On je istakao da je cilj ove mere da se dodatno podstaknu znanje, trud i rad mladih ljudi.

Program besplatnog letovanja obuhvatiće i učenike iz Prilužja, najveće srpske enklave u centralnom delu Kosova i Metohije, sa kojom Priboj već godinama neguje bratske odnose.

Pored njih, pravo na boravak u Sutomoru imaće i članovi Društva za dečju i cerebralnu paralizu, Udruženja MNRO, Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih, kao i deca korisnici usluga Centra za socijalni rad.

Tokom prethodnih godina ovu pogodnost koristilo je oko 300 dece iz Priboja, dok je prošle godine na more besplatno otišlo čak 350 učenika nagrađenih za uspeh u školovanju.

Očekuje se da će interesovanje i ove godine biti ogromno, posebno nakon odluke da se pravo proširi i na srednjoškolce.

(RINA)