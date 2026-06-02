Fadila Mujić iz udruženja Majke Srebrenice svojevremeno je u jednom intervjuu govorila o napadu na srpsko selo Kravica na Božić 1993. godine, a njene izjave ponovo su izazvale burne reakcije na društvenim mrežama.

U snimku koji se poslednjih dana ponovo deli internetom, Mujićeva otvoreno govori o događajima tokom napada na Kravicu, kada su snage pod komandom Nasera Orića upale u selo dok su Srbi obeležavali najradosniji hrišćanski praznik.

Prema svedočenjima i podacima koji se godinama navode u vezi sa ovim zločinom, tokom napada ubijeni su brojni srpski civili, među kojima i četvorogodišnji Vladimir Gajić, koji se smatra najmlađom žrtvom masakra.

- Ulazimo u jednu kuću. Četnici sede, slave, krmetine kamara na stolu. Ko te pita što je krmetina, nisi je nikad jeo, ali ješćeš, sve ćeš jesti samo da preživiš..., ispričala je Mujićeva u intervjuu za federalne medije.

Njeno svedočenje mnogi su protumačili kao priznanje da je znala za napad i da je u njemu učestvovala.

Napad na Kravicu ostao je jedan od najtežih zločina nad Srbima u Podrinju tokom rata u BiH.

Tog Božića selo je zavijeno u crno, a prema podacima koji se godinama iznose u javnosti, spaljeno je 688 srpskih kuća na širem području Kravice, oko 2.000 pomoćnih objekata i 27 društvenih objekata.

Tokom napada teško je oštećena i pravoslavna Crkva svetih apostola Petra i Pavla, koja je opljačkana i zapaljena.

Navodi se da su napadači uništavali ikone, skrnavili freske i ostavljali pogrdne poruke po zidovima hrama, dok je selo gotovo potpuno razoreno.

Posebno ogorčenje među porodicama žrtava izaziva činjenica da za zločine počinjene u Kravici do danas niko nije pravosnažno odgovarao.

Mnogi učesnici tadašnjih napada, kako tvrde porodice stradalih Srba, danas žive slobodno i obavljaju različite funkcije u Federaciji BiH.

Snimak svedočenja Fadile Mujić ponovo je otvorio pitanje ratnih zločina nad Srbima u Podrinju i neprocesuiranih napada na srpska sela tokom rata u Bosni i Hercegovini.