Poljoprivrednici u Hrvatskoj suočavaju se sa ozbiljnom pretnjom koja preti da ozbiljno ugrozi njihove useve. Nakon višegodišnjih problema sa smrdibubom, sada se na njivama pojavila nova opasna invazivna buba – japanska buba – koja napada više od 400 različitih biljnih kultura. Ova pojava izaziva paniku među ratarima, jer izbor sredstava za njeno suzbijanje u okviru evropskih propisa ostaje veoma ograničen.

Porodica Krznar, koja se već godinama bori sa gubicima u proizvodnji lešnika, sada se suočava sa dodatnom pretnjom. Na njihovih 20 hektara lešnika, troškovi suzbijanja smrdibuba iznose oko 1.000 evra po hektaru, a novi neprijatelj preti da znatno poveća finansijski i emocionalni pritisak na poljoprivrednike. „Čuo sam da dolazi japanska buba. Kolege koje su imale štetu bore se na isti način kao i protiv smrdibuba, jer drugih sredstava praktično nema“, ističe Damir Krznar, proizvođač lešnika iz Zagreba.

Japanska buba, poznata i kao japanski pivac, prvi put je zabeležena početkom godine u zagrebačkoj park-šumi Maksimir. Reč je o tvrdokrilcu metalnozelenkaste boje sa bakarnosmeđim krilima, koji se odlično prilagodio lokalnim klimatskim uslovima. Kada se pojavi u zasadima, može izazvati ogromne štete na plodovima i smanjiti prinos useva do kritičnog nivoa.

U okviru zvaničnog nadzora, hitno je usvojen Akcioni plan za sprečavanje širenja japanske bube. „Ova štetočina se veoma lako prenosi na velike udaljenosti – bilo drumskim ili vazdušnim prevozom, ali i preko putnika“, objašnjava Maja Pintar iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. U blizini prvog nalaza postavljeno je 33 klopke za hvatanje odraslih jedinki, a stručni nadzor nastaviće se do kraja septembra, kada se završava period leta ovog tvrdokrilca.

Dodatnu zabrinutost među proizvođačima izaziva činjenica da evropski propisi značajno ograničavaju dostupnost sredstava za zaštitu bilja, što otežava pravovremeno reagovanje na pojavu novih štetočina. „Ostaje prostor za nekontrolisano širenje različitih štetočina, što dodatno komplikuje situaciju poljoprivrednika. Svakodnevno pratimo kako se problem širi i utiče na naše useve“, upozorava Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.

Ova situacija jasno pokazuje koliko je neophodna pažljiva koordinacija između poljoprivrednika, nadležnih agencija i evropskih tela kako bi se zaštita useva unapredila i sprečila katastrofalna ekonomska šteta, piše Dnevno.hr.