U Srbiji će u sredu, 3. juna, biti promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno, pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će najniža temperatura biti od 12 do 18, a najviša od 24 do 29 stepeni.

Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode - veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak, južni i jugozapadni, uveče u severnim, a tokom noći i u centralnim predelima u skretanju na zapadni i severozapadni.

I u Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno.

Pre podne će biti suvo sa sunčanim intervalima, a posle podne, uveče i tokom noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u pojedinim delovima grada lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, kasnije tokom večeri i noći u skretanju na zapadni i severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 15 do 18 stepeni, a najviša će biti oko 29.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednim sedam dana, do 10. juna, očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a povremeno se očekuju i kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, prenosi Tanjug.

RHMZ izdao dva upozorenja!

Republički hidrometeorološki zavod je u danas u 10:55 časova izado dva meteorološka upozorenja!

Upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju do 04.06.2026, lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.

Upozorenje za područje Beograda na grmljavinske nepogode za 03.06.2026.

Sutra posle podne, uveče i tokom noći veoma nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova, navodi se u upozorenju RHMZ-a.

