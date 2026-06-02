Reč je o jednostavnoj tehnici koja koristi dugačak šal kao improvizovani oslonac za glavu, a snimak koji prikazuje ovu metodu prikupio je milione pregleda i izazvao veliku pažnju putnika širom sveta.

U vremenu kada klasični putni jastuci često zauzimaju previše mesta u ručnom prtljagu ili ne pružaju dovoljnu stabilnost, ova ideja se izdvojila kao praktično i jednostavno rešenje. Putnici ističu da su naduvavajući jastuci često neprijatni i nestabilni, dok običan šal može pružiti iznenađujuće dobru podršku tokom spavanja u avionu.

Metoda, koja je na internetu poznata kao „kolevka“ trik, zasniva se na vrlo jednostavnom postupku. Dugačak šal se postavlja oko naslona za glavu sedišta u avionu, tako da prolazi kroz prostor između sedišta i putničkog naslona. Nakon toga se krajevi šala nežno pozicioniraju ispod brade i lagano vezuju, čime se stvara stabilan oslonac koji sprečava naglo pomeranje glave tokom sna.

Prema objašnjenjima onih koji su ovu tehniku isprobali, cilj je da se glava drži u uspravnom položaju, čime se smanjuje naprezanje vrata i neprijatno buđenje sa bolovima nakon dugog leta. Snimak koji je postao viralan prikazuje kako ova metoda može delovati jednostavno, ali i vrlo efikasno za kratke i duže letove.

Ipak, stručnjaci i dalje upozoravaju da udobnost u avionu nikada ne sme biti važnija od bezbednosti. Naglašava se da sigurnosna pravila avio-kompanija imaju prioritet u svakoj situaciji, posebno tokom poletanja, sletanja i eventualnih turbulencija.

Takođe se preporučuje da se koriste glatki i mekani materijali koji se lako mogu odvezati, kao i da čvor nikada ne bude previše čvrst. Putnici moraju biti u mogućnosti da u svakom trenutku brzo oslobode pokret ako to zatraži posada ili situacija tokom leta.

Na kraju, iako je ova tehnika osvojila društvene mreže i privukla pažnju miliona korisnika, ostaje važno pravilo da se svi trikovi koriste odgovorno i u skladu sa uputstvima avio-posade.