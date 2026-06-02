Samo nekoliko sati delilo je Bliski istok od nove velike eskalacije sukoba, a prema tvrdnjama američkih medija, jedan dramatičan razgovor Donalda Trampa i Benjamina Netanjahua navodno je promenio tok događaja i sprečio scenario koji je mogao da zapali ceo region.

Dok su bombe ponovo padale po Libanu, Izrael širio ofanzivu, a Iran pretio totalnom blokadom Ormuskog moreuza, iza kulisa se odvijala prava drama između Vašingtona i Tel Aviva.

Sve je počelo kada je Izrael nastavio ofanzivu u Libanu, bombardovao Bejrut i zauzeo istorijski zamak Bofor, stratešku tvrđavu staru skoro 900 godina koja dominira jugom Libana.

Benjamin Netanjahu taj potez predstavio je kao veliku pobedu.

- Probili smo barijeru straha. Preuzimamo inicijativu. Dejstvujemo na svim frontovima, u Siriji, Gazi i Libanu, rekao je izraelski premijer.

Međutim, upravo tada situacija je, prema ocenama analitičara, došla na ivicu potpune katastrofe.

Iran je prekinuo komunikaciju sa Amerikom i zapretio ponovnom blokadom Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih energetskih prolaza na svetu kroz koji prolazi ogromna količina svetske nafte.

U tom trenutku u Vašingtonu je, prema pisanju američkog „Aksiosa“, nastala panika.

Donald Tramp je navodno bio besan zbog izraelske eskalacije i odlučio da direktno pozove Netanjahua.

Prema tvrdnjama izvora upoznatih sa razgovorom, usledila je jedna od najdramatičnijih svađa između dvojice saveznika poslednjih godina.

- Potpuno si lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Spasavam ti političku karijeru. Sada te svi mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga, navodno je Tramp poručio Netanjahuu.

Drugi izvor tvrdi da je američki predsednik u jednom trenutku povikao:

- Šta to, dođavola, radiš?!

Američki zvaničnici navode da je Tramp ocenio kako Izrael ima pravo da odgovori na napade Hezbolaha, ali da je bio ozbiljno zabrinut zbog širenja ofanzive bez saglasnosti Vašingtona.

Posebno ga je, kako tvrde izvori, razbesneo veliki broj civilnih žrtava i rušenje čitavih zgrada radi eliminacije pojedinačnih meta.

Samo nekoliko sati kasnije usledio je nagli preokret.

Tramp je javno objavio da će Izrael obustaviti dalje širenje ofanzive u Libanu, dok će se pregovori Amerike i Irana nastaviti.

- Mislim da će dogovor biti postignut sledeće nedelje. Bilo je malo problema, ali sam to vrlo brzo ispravio. Razgovarao sam sa Hezbolahom i rekao da nema pucnjave. Razgovarao sam sa Bibijem i rekao da nema pucnjave, izjavio je Tramp.

Ipak, analitičari upozoravaju da situacija ostaje ekstremno nestabilna.

Bliski istok se, praktično preko noći, ponovo vratio na početnu tačku — bombe i dalje padaju, Izrael i Iran nastavljaju da prete jedni drugima, a pregovori vise o koncu.

Mnogi smatraju da je Tramp trenutno zaglavljen između Irana i Izraela i da sve teže kontroliše događaje u regionu, posebno zbog poteza Netanjahua koji često deluju potpuno nezavisno od američke politike.

Zato se sve češće postavlja pitanje da li je jedan dramatičan telefonski razgovor dovoljan da zaustavi region koji već godinama klizi ka velikom ratu.