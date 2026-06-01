Promenljivo oblačno i nestabilno mestimično vreme s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom očekuje se tokom noći, navodi se u poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Lokalno su mogući i izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom.

RHMZ upozorava da će pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu ove sedmice (do 4. juna), lokalno biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.

Do kraja sedmice očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad.