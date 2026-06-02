Zaplenom ruskog tankera Francuska ubrzava izbijanje oružanog sukoba sa Rusijom, smatra Glen Dizen, profesor na Univerzitetu Jugoistočne Norveške.

- Svi gubimo kada se uskrati sloboda kretanja i pomorski brodovi postanu mete zaplene. Još jedan korak ka ratu - napisao je na svom nalogu na društvenim mrežama.

Ranije je francuski lider Emanuel Makron objavio da je u Atlantiku zadržan tanker koji je plovio iz Rusije.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov opisao je francusko zadržavanje tankera kao akciju koja se graniči sa piraterijom.