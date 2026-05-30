Nekoliko kuća je pogođeno udarima groma, što je izazvalo požare na krovovima, prenosi VRT.nws.

Prema navodima Nacionalne meteorološke službe Belgije, i ostatak vikenda ostaće nestabilan sa čestim grmljavinskim olujama.

Vatrogasne službe širom zemlje su na licu mesta.

Vatrogasna zona Istočni Brabant već je primila oko 80 poziva zbog poplavljenih podruma i ulica, od čega je 65 u i oko Levena.

Oko 15 ulica u toj zoni je pod vodom, a u mestima Bertem, Vilsele i Glabek više ulica je potopljeno.

U Tielt-Vingeu srušila se brana koja je bila postavljena radi sprečavanja poplava.

Jake padavine izazvale su probleme i na putevima oko Levena.

U Afligemu su izbila dva požara na krovovima nakon udara groma, dok je u Rosdalu grom oštetio dimnjak.

Zbog jakih padavina i grmljavine na aerodromu Zaventem kod Brisela više letova je kasnilo, a tri aviona su preusmerena jer nisu mogla da slete.

U samom Briselu vatrogasci su imali šest intervencija.

Snažno nevreme pogodilo je i Antverpen.