Nekoliko kuća je pogođeno udarima groma, što je izazvalo požare na krovovima, prenosi VRT.nws.
Prema navodima Nacionalne meteorološke službe Belgije, i ostatak vikenda ostaće nestabilan sa čestim grmljavinskim olujama.
Vatrogasne službe širom zemlje su na licu mesta.
Vatrogasna zona Istočni Brabant već je primila oko 80 poziva zbog poplavljenih podruma i ulica, od čega je 65 u i oko Levena.
Oko 15 ulica u toj zoni je pod vodom, a u mestima Bertem, Vilsele i Glabek više ulica je potopljeno.
U Tielt-Vingeu srušila se brana koja je bila postavljena radi sprečavanja poplava.
Jake padavine izazvale su probleme i na putevima oko Levena.
U Afligemu su izbila dva požara na krovovima nakon udara groma, dok je u Rosdalu grom oštetio dimnjak.
Zbog jakih padavina i grmljavine na aerodromu Zaventem kod Brisela više letova je kasnilo, a tri aviona su preusmerena jer nisu mogla da slete.
U samom Briselu vatrogasci su imali šest intervencija.
Snažno nevreme pogodilo je i Antverpen.
