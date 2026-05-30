Vikend pred nama biće topao, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

U nedelju ujutro slaba kiša moguća je ponegde na severozapadu Srbije, a tokom dana kratkotrajna pojava pljuskova sa grmljavinom u južnim i centralnim predelima.

Ponedeljak će biti najnestabilniji dan.

Prvi jun doneće Srbiji lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Očekuju se i grmljavinske nepogode sa gradom, uz olujni vetar i obilne pljuskove.

Nepogode će biti najizraženije sredinom dana, posle podne i uveče.

U nastavku sedmice očekuje se promenljivo oblačno, tek ponegde uz pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće narednih dana od 25 do 30 stepeni, a nešto svežije očekuje se sredinom sledeće sedmice.

S obzirom na to da se u ponedeljak očekuje velika opasnost od oluja, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Pažnju treba obratiti i na veoma visoke vrednostu UV zračenja, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne treba izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite.