Najniža temperatura kretaće se od 10 do 19 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 28 do 32 stepena.

Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša.

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni.

I u Beogradu će danas biti sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura u glavnom gradu kretaće se od 15 do 19 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 31 stepen.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 2. juna, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, u sredu se u planinskim predelima južne Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša.

Tokom noći ka četvrtku, kao i u četvrtak u prvom delu dana, ali i u nedelju, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su i u ostalim krajevima.

Početkom juna padavine se očekuju ponegde u brdsko-planinskim predelima.

