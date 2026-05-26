Najniža temperatura kretaće se od 10 do 19 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 28 do 32 stepena.
Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša.
Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni.
I u Beogradu će danas biti sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar.
Najniža temperatura u glavnom gradu kretaće se od 15 do 19 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 31 stepen.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 2. juna, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme.
Uz lokalni razvoj oblačnosti, u sredu se u planinskim predelima južne Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša.
Tokom noći ka četvrtku, kao i u četvrtak u prvom delu dana, ali i u nedelju, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su i u ostalim krajevima.
Početkom juna padavine se očekuju ponegde u brdsko-planinskim predelima.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)