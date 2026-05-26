Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” saopštio je da će mobilni mamograf od danas biti postavljen u Petrovcu na Mlavi i u Velikoj Plani.

Kako se navodi, rad mobilnog mamografa organizuje i sprovodi Institut „Batut”, uz podršku Ministarstva zdravlja, a u saradnji sa lokalnim domovima zdravlja.

U Petrovcu na Mlavi mobilni mamograf biće postavljen kod Kulturno-prosvetnog centra, u ulici Petra Dobrnjca 179.

Sve zainteresovane žene sa teritorije opštine Petrovac na Mlavi mogu da zakažu pregled svakog radnog dana od 7 do 14 časova, na brojeve telefona 012/327-982, lokal 232 i 064/646-9189.

Planirani početak rada mobilnog mamografa u Petrovcu na Mlavi je danas u 9 časova.

Drugi mamograf, u saradnji sa Domom zdravlja Velika Plana, biće postavljen i radiće na platou Pozorišta u Velikoj Plani, u ulici Branka Radičevića 1.

U Velikoj Plani pregledi se mogu zakazati na broj telefona 026/516-401, svakog radnog dana od 7 do 14.30 časova, a od 1. juna od 7 do 19 časova.

Planirani početak rada mobilnog mamografa u Velikoj Plani je danas, 26. maja 2026. godine, u 11 časova.

Mamografi će raditi svakog radnog dana i vikendom od 9 do 18 časova.

Mamografija je namenjena svim ženama životne dobi od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i ženama posle 40. godine koje u svojoj porodici imaju blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke.

Mamografski pregled dojki obavlja se u cilju kontrole zdravlja i podrazumeva pregled zdravih žena koje nemaju simptome i znakove bolesti.

Lekari podsećaju da je prevencija od presudnog značaja. Kada se otkrije na vreme, u ranoj fazi, rak dojke je izlečiv u visokom procentu, a kvalitet života žene ostaje očuvan.

