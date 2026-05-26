Zemljotres magnitude 6,9 stepeni Rihterove skale pogodio je Čile oko 30 kilometara istočno od severnog grada Kalame, saopštio je u ponedeljak Američki geološki zavod (USGS).

Zemljotres se dogodio na dubini od 101,3 kilometra u pustinji Atakami, prema istom izvoru.

Čileanske vlasti do sada nisu prijavile povređene ili štetu.

- Pretnja od cunamija za čileansku obalu je izbegnuta, rekao je Felipe Plaza iz Nacionalne službe za sprečavanje i upravljanje katastrofama u videu objavljenom na X.

Prema lokalnim medijima, zemljotres se osetio u regionima Arika, Tarapaka, Antofagasta i Atakama.

Čile, južnoamerička zemlja gde se susreću tri tektonske ploče, jedna je od seizmički najaktivnijih zemalja na svetu, tako da često ne obraća mnogo pažnje na potres ispod 7 stepeni Rihterove skale.

Godine 1960. pogodio ga je zemljotres, koji se smatra najjačim zabeleženim u istoriji, sa magnitudom 9,5 stepeni Rihterove skale. Grad Valdivija je uništen, a 9.500 ljudi je poginulo.

Godine 2010, zemljotres jačine 8,8 stepeni Rihterove skale izazvao je cunami u kojem je poginulo više od 520 ljudi.

