Tijana D. (35) koja je nestala pre nekoliko dana u Beogradu je pronađena, potvrdila je njena majka za Kurir!

Podsećamo, nestanak je, prema njenoj majci, prijavljen policiji, dok je majka govorila za Kurir i otkrila sve detalje, te podelila apel da se Tijana pronađe što pre.

Kako je potvrdila njena majka, Tijana je pronađena kod drugarice.

Poslednji put viđena je u iznajmljenom stanu u naselju Leštane iz kog se iseljavala, a ono što je rekla majci jeste da se uputila u bolnicu kako bi preuzela terapiju koju je pila.