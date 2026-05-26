Građane Srbije u utorak očekuje ne samo sunčano i veoma toplo vreme, već i pojačano UV zračenje koje će dostići veoma visok nivo. Prema prognozama, gotovo cela Srbija biće obeležena crvenom bojom na karti UV indeksa, dok će vrednosti UV zračenja u većini krajeva dostići indeks 8.

Stručnjaci upozoravaju da vrednosti UV indeksa između 8 i 10 spadaju u kategoriju veoma visokog UV zračenja, što znači da nezaštićena koža može da pretrpi oštećenja već nakon kratkog boravka na direktnom suncu.

Poseban oprez savetuje se u periodu od 10 do 17 časova, kada je intenzitet sunčevog zračenja najjači.

UV indeks predstavlja meru intenziteta ultraljubičastog zračenja koje dopire do Zemljine površine i može imati značajan uticaj na zdravlje ljudi. Dugotrajno i nezaštićeno izlaganje može dovesti do crvenila kože, opekotina, ubrzanog starenja kože, a povećava i rizik od ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Zbog veoma visokog UV zračenja stručnjaci preporučuju sledeće mere zaštite:

Izbegavajte direktno izlaganje suncu u najtoplijem delu dana

Nosite laganu odeću svetlih boja koja pokriva telo

Obavezno koristite naočare sa UV zaštitom

Nosite šešir ili kačket sa širokim obodom

Koristite kremu sa zaštitnim faktorom SPF 30 ili višim

Pijte dovoljno vode kako biste sprečili dehidrataciju

Posebno zaštitite decu, starije osobe i hronične bolesnike

Lekari upozoravaju da deca imaju posebno osetljivu kožu i da ih ne treba izlagati direktnom suncu tokom najjačeg zračenja.

Iako će visoke temperature mnoge izmamiti napolje, stručnjaci savetuju dodatni oprez jer kombinacija toplote i veoma visokog UV zračenja može predstavljati dodatni rizik po zdravlje.

