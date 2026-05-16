Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da će se Đenovski ciklon, koji sa sobom donosi pljuskove i grmljavine, na području Balkana zadržati do nedelje, i dodao da će do kraja maja vreme biti promenljivo sa povremenom kišom i maksimalnom temperaturom od 22 do 25 stepeni.

Todorović je za Tanjug rekao, govoreći o Đenovskom ciklonu koji je pogodio i Srbiju, da je reč o vremenskom obrascu koji se kreće Sredozemljem, češće zimi nego leti, i koji preko Jadrana dolazi na prostor Balkana donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu.

- Ovo je uobičajena situacija vremenskih prilika, to je samo jedan od ciklona koji tokom maja i leta dolazi na područje Balkana. Češće je sa severozapada Engleske, Alpa - naveo je meteorolog.

Kako je objasnio, Đenovski ciklon će se već polako ugasiti u subotu s obzirom na to da će se čitav oblačni sistem premestiti na Balkan u subotu na nedelju, a od ponedeljka dalje na područje Bugarske, Rumunije, pa čak i Mađarske.

Todorović je rekao da će nešto više padavina biti u oblasti Jadrana, dok će u unutrašnjosti regiona takođe biti pljuskova, padavina i grmljavina, ali sa manjom količinom padavina u odnosu na jadransku oblast.

- U nedelju počinje da slabi oblačnost na zapadu Balkana i u oblasti Jadrana, dok se u nedelju još zadržava ovde na području Srbije, prvenstveno u Vojvodini i području Beograda. Noć između subote i nedelje i nedelja će biti glavne za padavine - istakao je on.

Na pitanje da li posle ovog ciklona dolazi toplije vreme i kakva će biti temperatura u maju, Todorović je rekao da u subotu uveče i nedelju stiže zahlađenje sa maksimalnim temperaturama ispod proseka oko 15 stepeni, a nakon toga u ponedeljak i utorak dolazi do delimičnog razvredravanja sa blagim porastom temperature oko 20 stepeni.

- Tek u četvrtak, petak pred sledeću promenu vremena, sledi porast temperature. Temperatura do kraja meseca neće znatno da poraste, držaće se od 22 do 25 stepeni, što su prosečne vrednosti u većini dana. Povremeno, svaki treći, četvrti dan će biti oblačno i kiša, što je tipično i normalno vreme za maj - naveo je on.

Kada je reč o letu pred nama, Todorović je rekao da iako su tako dugoročna predviđanja nezahvalna i nepouzdana, u Srbiji su leta uglavnom topla sa povremenim pljuskovima, grmljavinama i temperaturama iznad 35 stepeni.

- Leto kod nas nije tropsko, u Tropima je drugačije vreme. Kod nas je toplije nego u Tropima zato što južna Evropa ima daleko više temperature nego one u Tropima. Kod nas je leto po definiciji toplo, samo što se prekida u pojedinim danima sa osveženjem i kišom, što je normalno - objasnio je on.

