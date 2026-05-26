Teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, tri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).



Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja za teretnjake na izlazu iz Srbije ima i na prelazima Šid, dva sata, kao i Bezdan i Sremska Rača, po sat vremena.



Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.