U nastavku dana u Srbiji se očekuje sunčano i toplje vreme.
Maksimalna temperatura biće od 20 do 24, u Beogradu do 22°C.
Krajem dana na jugozapadu i zapadu, a tokom večeri i noći i u ostalim delovima prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
U petak ujutro kratkotrajno razvedravanje, ali tokom dana sa zapada novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Vreme za vikend
U Srbiji za vikend i početkom sledeće sedmice biće veoma nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.
Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, jakim gromovima i obilnijim pljuskovima.
Kako se ponovo očekuje opasnost od nepogoda, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
Maksimalna temperatura u petak i subotu biće od 20 do 25 stepeni, uz veoma sparno vreme.
Inače, u Srbiji će se tokom vikenda premeštati ciklon, koji će do subote uslovljavati strujanje tople vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana.
U nedelju će centar ciklona odmaknuti na istok, pa se sa severa očekuje prodor veoma hladne vazduše mase.
U nedelju ponovo jače zahlađenje, maksimalna temperatura od 12 do 18 stepeni, u Beogradu do jesenjih 14 stepeni.
Početkom sledeće sedmice malo toplije, ali i dalje sveže za maj mesec, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.
Inače, prosečna maksimalna temperatura za sredinu maja je od 21 do 24°C
Alo.rs/Telegraf
Komentari (0)