U nastavku dana u Srbiji se očekuje sunčano i toplje vreme.

Maksimalna temperatura biće od 20 do 24, u Beogradu do 22°C.

Krajem dana na jugozapadu i zapadu, a tokom večeri i noći i u ostalim delovima prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U petak ujutro kratkotrajno razvedravanje, ali tokom dana sa zapada novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vreme za vikend

U Srbiji za vikend i početkom sledeće sedmice biće veoma nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, jakim gromovima i obilnijim pljuskovima.

Kako se ponovo očekuje opasnost od nepogoda, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Maksimalna temperatura u petak i subotu biće od 20 do 25 stepeni, uz veoma sparno vreme.

Inače, u Srbiji će se tokom vikenda premeštati ciklon, koji će do subote uslovljavati strujanje tople vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana.

U nedelju će centar ciklona odmaknuti na istok, pa se sa severa očekuje prodor veoma hladne vazduše mase.

U nedelju ponovo jače zahlađenje, maksimalna temperatura od 12 do 18 stepeni, u Beogradu do jesenjih 14 stepeni.

Početkom sledeće sedmice malo toplije, ali i dalje sveže za maj mesec, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za sredinu maja je od 21 do 24°C

