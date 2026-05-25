Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je novu meteorološku najavu u kojoj upozorava na promenu vremenskih prilika tokom narednih dana, uz mogućnost kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom u pojedinim delovima Srbije.

Prema najnovijim podacima, u utorak, 26. maja, u većem delu zemlje očekuje se sunčano i toplo vreme. Ipak, sredinom dana i tokom popodnevnih sati, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije moguć je lokalni razvoj oblačnosti koji će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu.

Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, dok će u planinskim krajevima povremeno biti pojačan. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 19 stepeni, dok će maksimalne dnevne vrednosti biti između 28 i 32 stepena.

Kada stižu pljuskovi i grmljavina?

Prema prognozi RHMZ-a, nakon sunčanog i toplog perioda očekuju se prolazne promene vremena.

U sredu, 27. maja, kratkotrajna kiša moguća je u planinskim predelima južne Srbije. Tokom noći između srede i četvrtka, kao i tokom prvog dela četvrtka, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su i u ostalim krajevima Srbije.

Meteorolozi navode da se nove padavine očekuju i u nedelju, 31. maja, dok bi početkom juna, 1. i 2. juna, kiša mogla da zahvati pojedine brdsko-planinske oblasti.

I pored prolaznih padavina, vreme će tokom većeg dela sedmice ostati pretežno sunčano i toplo.