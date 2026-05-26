Nakon novih udara na Kijev, diplomatske misije i međunarodni zvaničnici upozoravaju na posledice napada na civilne objekte, dok istovremeno traju uzajamne optužbe Moskve i Kijeva o odgovornosti za eskalaciju sukoba i civilne žrtve.

Putin: Globalna vojno-politička situacija u svetu se značajno pogoršala

Globalna vojno-politička situacija se značajno pogoršala, pojavljuju se nova žarišta nestabilnosti, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin obraćajući se učesnicima 58. sastanka Saveta šefova bezbednosnih agencija i specijalnih službi zemalja Zajednice nezavisnih država (ZND).

"Danas je globalna vojna i politička situacija postala znatno složenija. Ozbiljna kriza je zahvatila Bliski istok. Pojavila su se nova žarišta nestabilnosti, uključujući i blizu naših granica (ZND). U tom smislu, važno je maksimizirati analitičke, kadrovske, operativne i tehničke mogućnosti vaših struktura kako biste pouzdano zaštitili celu Zajednicu od potencijalnih unutrašnjih i spoljašnjih pretnji, redovno razmenjivali informacije i razvijali jedinstvene pristupe rešavanju zajedničkih izazova", rekao je ruski lider, prenosi TASS.

Putin je napomenuo da će se sastanak fokusirati na širok spektar stručnih pitanja. To uključuje efikasnije suzbijanje terorizma i ekstremizma, transnacionalnog organizovanog kriminala, sajber kriminala i drugih sistemskih bezbednosnih pretnji.

Zajednica nezavisnih država je međunarodna organizacija ili savez koje čine devet bivših SSSR republika (Armenija, Azerbejdžan, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan i Uzbekistan).

Broj žrtava napada na Kijev porastao na tri

Broj žrtava napada ruskih snaga na Kijev porastao je na tri, saopštila je danas kijevska policija.

"Povređene su 92 osobe", dodala je policija na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Kako se navodi, tokom akcija hitnog spasavanja, pronađeni su fragmenti ljudskog tela, koji verovatno pripadaju 62-godišnjoj stanovnici trošne kuće u Ševčenkivskom okrugu.

Žena se smatrala nestalom, a za konačnu identifikaciju biće naložen DNK test. Prethodan bilans žrtava napada iznosio je dve poginule osobe i 87 ranjenih.

Ruske snage su u nedelju 24. maja masovno napale Ukrajinu dronovima, raketama iz vazduha, sa mora i kopna, izvodeći ukupno 690 vazdušnih udara, podseća Ukrinform i dodaje da je glavna meta napada bila ukrajinska prestonica.

Zelenski: Nema napretka u pregovorima sa SAD o protivraketnoj odbrani

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o proširenju proizvodnje sistema protivraketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima.

"Nažalost, dugo nije bilo napretka sa Amerikom o proširenju proizvodnje protivbalističkih raketa. Trudimo se da ubrzamo ovaj rad u Evropi - na proizvodnji sopstvenih protivbalističkih raketa na kontinentu u dovoljnim količinama", rekao je Zelenski, prenosi u ponedeljak Ukrinform.

On je istakao da Ukrajina nastavlja razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o načinima dalje pomoći, ocenjujući da je američko liderstvo i dalje ključno. Zelenski je zahvalio predsedniku Francuske Emanuelu Makronu na, kako je naveo, ulozi u razvoju odbrambenih sistema, kao i evropskim partnerima na finansijskoj podršci za nabavku naoružanja.

"Evropa nam pomaže finansijski, ali nam je i liderstvo Sjedinjenih Američkih Država veoma potrebno. Danas je veoma važno to naglasiti", rekao je ukrajinski predsednik.

On je dodao da Ukrajina ceni američku stručnu pomoć i da očekuje konkretne rezultate, ne samo u oblasti odbrane, već i diplomatije, uključujući nove inicijative u saradnji sa predstavnicima američke administracije.

Zelenski je naveo da su diplomatski napori koje predvode Sjedinjene Američke Države u cilju rešavanja sukoba između Ukrajine i Rusije u zastoju, dok je pažnja Vašingtona delimično usmerena na druge globalne krize.

"Očekujemo nove diplomatske mere sa predstavnicima predsednika Sjedinjenih Američkih Država, a takođe ćemo aktivnije sarađivati sa američkim društvom na različitim nivoima: od Kongresa do javnih lidera. Ovaj rat mora da se okonča i to mora da bude učinjeno dostojanstveno. Naravno, uloga Amerike, koje se Rusija plaši, nisu samo reči, uloga Amerike treba i može zaista da bude liderstvo", naglasio je Zelenski.

Rusija preti novim udarima na Kijev, poziva strane državljane da odu

Rusija je zapretila da će pokrenuti novi talas "sistematskih udara" na Kijev, nekoliko dana nakon što je izvela jedan od svojih najvećih napada na ukrajinsku prestonicu od početka rata.

Novi udari će biti usmereni na "centre za donošenje odluka i komandna mesta", zajedno sa pogonima za proizvodnju dronova u gradu, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova.

Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev "što je pre moguće" i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada.

(BBC)