Eva Ras je pred našim kamerama nedavno progovorila o penziji, te otkrila da trenutno živi bolje nego ikada.

Iako je svojevremeno imala finansijske poteškoće, sada je i više nego zadovoljna.

- U vreme vlasti Borisa Tadića primala sam porodičnu penziju od 200 evra. To mi je Tadićeva vlast oduzela. Tih 200 evra, koje sam dobijala, to je bila porodična penzija. Od mog Rasa. Bio mi je ćef da mi Ras sa onoga sveta pošalje 200 evra. Nisam tražila ličnu penziju, iako sam legalno radila od 18. godine - rekla nam je Eva.

"Danas imam penziju od oko 100.000 dinara"

Posle tri godine suđenja Eva je dobila sudsko rešenje da ima pravo na penziju.

- To što sam pisala kolumne i što sam radila nekome je smetalo, pa su me prijavili. Sa presudom je stiglo rešenje da moram da vratim novac, tih 200 evra koje sam dobijala osam godina. To je bilo oko 18.000 evra. Morala sam da uzmem ličnu penziju da bih to lakše isplatila. Danas imam penziju od oko 100.000 dinara, imam dovoljno za život - istakla je Eva Ras.

