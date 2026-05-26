Početak juna idealan je trenutak da malinama obezbedite dodatnu prihranu koja direktno utiče na količinu i kvalitet roda. Upravo u ovom periodu biljka ulazi u fazu intenzivnog cvetanja i formiranja plodova, pa joj je potrebno više hranljivih materija kako bi plodovi bili krupni, sočni i slatki.

Stručnjaci preporučuju da se prva prihrana obavi početkom juna, dok se druga dodaje krajem meseca, kada plodovi počinju da sazrevaju. Remontantne sorte, koje rađaju više puta tokom sezone, zahtevaju nešto intenzivniju negu. Njima se najpre dodaje đubrivo bogato azotom, a kasnije kombinacija kalijuma i fosfora.

Kako pravilno prihraniti maline?

Prihranu preko korena najbolje je raditi nakon kiše ili zalivanja, kada je zemlja dovoljno vlažna. Na taj način hranljive materije lakše dolaze do korena, a smanjuje se rizik od oštećenja biljke.

Folijarna prihrana, odnosno prskanje preko lista, koristi se kada malina slabije napreduje ili oskudno cveta. Ovaj način deluje brže od klasične prihrane, ali efekat traje kraće, pa se uglavnom koristi kao dodatna pomoć biljci.

Važno je i vreme primene. Prskanje treba obavljati rano ujutru ili uveče, kada nema jakog sunca i visokih temperatura.

Najbolja đubriva za junsku prihranu

Tokom formiranja plodova posebno se preporučuje kalijum-sulfat jer doprinosi razvoju krupnijih i slađih malina. Superfosfat pomaže jačanju korena i sazrevanju biljke, dok je kalimagnezija odličan izbor za lakša zemljišta.

Mnogi koriste i gotove mešavine namenjene bobičastom voću, ali stručnjaci upozoravaju da je važno pridržavati se preporučenih doza kako ne bi došlo do preteranog đubrenja.

Koristan trik je da se superfosfat pre upotrebe ostavi u toploj vodi preko noći, jer se tako mnogo lakše rastvara.

Prirodna prihrana bez hemije

Za one koji žele prirodniji način uzgoja, dobra alternativa mogu biti pepeo, kopriva ili stajnjak. Drveni pepeo bogat je kalijumom i lako se dodaje zemljištu, dok fermentisani rastvor od koprive podstiče rast i jača biljku.

Domaći rastvori od kvasca ili starog hleba takođe mogu pozitivno uticati na razvoj malina i poboljšati kvalitet zemljišta.

Biljka sama pokazuje šta joj nedostaje

Izgled listova često može otkriti problem na vreme. Sitni i bledi listovi uglavnom ukazuju na manjak azota, dok braon ivice i uvijanje listova mogu biti znak nedostatka kalijuma.

Ako listovi poprimaju crvenkastu nijansu, biljci verovatno nedostaje fosfor, a slabo cvetanje i opadanje plodova često ukazuju na nedostatak bora.

Pravilna i pravovremena prihrana tokom juna može značajno povećati prinos i pomoći da maline ostanu zdrave i spremne za narednu sezonu.